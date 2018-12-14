السعودية اليوم / الأردن ترحب بالانفراج السياسي الذي شهدته مفاوضات السويد بشأن اليمن



عمّان 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

رحبت المملكة الأردنية الهاشمية أمس بالانفراج السياسي الذي شهدته مفاوضات السويد بشأن اليمن والاتفاق على وقف إطلاق النار في ميناء مدينة الحديدة وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية، بالإضافة إلى التفاهم حول الأوضاع في تعز.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أهمية هذه التوافقات كخطوة مهمة نحو التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الأشقاء على أساس القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وثمّن الصفدي الجهود الدولية والإقليمية التي أسهمت في التوصل لهذه النتائج الإيجابية وأشاد باستضافة السويد لهذه المشاورات، وشدد على أهمية تنفيذ التوافقات التي أنتجتها مشاورات السويد وبذل كل جهد ممكن للتوصل للحل السياسي الدائم للأزمة اليمنية.

// انتهى //

07:07ت م

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عمّان 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسرحبت المملكة الأردنية الهاشمية أمس بالانفراج السياسي الذي شهدته مفاوضات السويد بشأن اليمن والاتفاق على وقف إطلاق النار في ميناء مدينة الحديدة وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية، بالإضافة إلى التفاهم حول الأوضاع في تعز.وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أهمية هذه التوافقات كخطوة مهمة نحو التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الأشقاء على أساس القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.وثمّن الصفدي الجهود الدولية والإقليمية التي أسهمت في التوصل لهذه النتائج الإيجابية وأشاد باستضافة السويد لهذه المشاورات، وشدد على أهمية تنفيذ التوافقات التي أنتجتها مشاورات السويد وبذل كل جهد ممكن للتوصل للحل السياسي الدائم للأزمة اليمنية.// انتهى //07:07ت م0007

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