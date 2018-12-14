الان تتابع تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بفرع الجامعة في جدة. وقالت أن الوظائف المتاحة لديها بالمسميات التالية : – مساعدة إدارية ثالثة (Administrative Assistant III). – أمينة مختبر (Laboratory Custodian). – محلل تطبيقات (Application Analyst). – مدير معلومات تقنية (Manager Information Technology). – منسق تقييم (Assessment Coordinator). – منسق إكلينيكي (Clinical Coordinator). وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي : https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities?page=1 وذلك حتى تاريخ 1440/05/06هــ.

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