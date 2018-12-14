اخبار السعوديه

بسم الله الرحمن الرحيم

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بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعة 1440/4/7 هـ الموافق 2018/12/14 م واس
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وكالة الأنباء تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليوم
الجمعة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس
06:00ت م
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www.spa.gov.sa/1853221

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