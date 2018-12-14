مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1440/4/7 هـ الموافق 2018/12/14 م واس

الخميس 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م

05:41ت م

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www.spa.gov.sa/1853220 الخميس 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م05:41ت م0286

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