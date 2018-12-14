شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 60 ألف مشترك راضون عن خدماتنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الصحة نتائج برنامج قياس تجربة الرضا عن الخدمات المقدمة لهم عن الربع الثالث لعام 2018، مسجلة نسبة رضا قدرها 69.7%.

وقالت الوزارة إن أكثر من 60 ألف مشترك وذويهم أكملوا خلال الربع الثالث من العام 2018 الاستبيان الذي شاركوا فيه حول استفادتهم من الخدمات الصحية.

وبينت أنه تمت تغطية جميع مناطق المملكة من خلال 17 رحلة خدمات تشمل المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية الأولية، عيادات مكافحة التدخين، العيادات المتخصصة للقلب، الكلى، للأورام، والسكر، إضافة إلى الرعاية الصحية المنزلية، وعيادة الأسنان التخصصية، مشيرة إلى تقديم الخدمات قريبا في مستشفيات ومراكز التأهيل الطبي، ومستشفيات الصحة النفسية، وكذلك العلاج بأجر.