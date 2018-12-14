شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يقر تشكيل لجنة استشارية نسائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، قراراً بتشكيل لجنة استشارية نسائية تُعنى بشؤون المرأة وتنميتها في المنطقة، برئاسة الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي، وتضم 15 عضوة من الجهات الحكومية والمجتمع ومن المثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أن هذه الخطوة جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزاً كبيراً من اهتماماتها للمرأة السعودية ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30% وكذلك شغلها مواقع قيادية.

وحدَّد أمير الحدود الشمالية أهداف ومهمات اللجنة، بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتلبية احتياجاتها، وكذلك دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها إلى إمارة المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات، إضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية.