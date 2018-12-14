شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون: حفظ حقوق المرضى وخدمتهم ضرورة مجتمعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فوز الغامدي (جدة)

شدد مختصون على هامش معرض اليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية الذي اختتم أمس (الخميس) بجدة، على ضرورة حقوق المرضى، وأهمية التطوع لخدمتهم في المجتمع.

وقالت أخصائية النساء والولادة مديرة إدارة مكافحة العدوى والنفايات الطبية الخطرة بصحة جدة الدكتورة عائشة متولي، إن مسؤولية الجميع كبيرة في هذا الجانب، وهو ما تهدف إليه صحة جدة برفع مستوى الجودة لمستويات عالمية، وزيادة التوعية وانتشار الخدمة وتقييس وتقنين الخدمات، ودعم المراكز العامة بالتدريب والتثقيف والأنظمة والأجهزة الطبية، إضافة إلى الدعم التقني لإنشاء مراكز جديدة عالية الجودة وبدء خدمات جديدة، وبناء قاعدة معلومات مشتركة من خلال إيجاد فلسفة تتمحور حول المريض، وجودة الرعاية، والسلامة للمريض.

فيما بين أخصائي التغذية خالد الخرمي أن أهم الخدمات الصحية المنزلية، التي يجب تقديمها تتمثل في ثقافة التغذية السليمة خصوصا لكبار السن، والتوعية بتوفر الغذاء السليم للمريض، وإيصال الرعاية الطبية بمفهومها الواسع إلى المرضى الذين تنطبق عليهم المعايير والشروط في أماكن إقامتهم.

من جهتها، قالت مديرة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة الدكتورة غادة أمير، إن برنامج الرعاية الصحية المنزلية من البرامج المستحدثة التي أطلقتها وزارة الصحة منذ 1430 للعناية بالمرضى كبار السن.