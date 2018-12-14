شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: انطلاق المعرض الدولي الرابع للكتاب.. 26 ديسمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تشهد محافظة جدة خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر الجاري إلى 5 يناير القادم، انطلاق فعاليات المعرض الدولي الرابع للكتاب، بمشاركة ما يزيد على 368 دار نشر خارجية وداخلية.

ويحفَل المعرض بالعديد من الفعاليات المتنوعة المتمثلة في الندوات الثقافية، والمحاضرات العلمية، واللقاءات المفتوحة مع المؤلفين وأخذ تواقيعهم على الكتب، والعروض المسرحية، وورش العمل، إضافة إلى فعاليات الفنون التشكيلية، والفوتوغرافية، والخط العربي.

ويُشارك بالمعرض عدد من الدول في المجالات الثقافية، والفنية منها مجموعة الاتحاد الأوروبي، المكسيك، الولايات المتحدة، السودان، باكستان، الأردن، اليمن، وفلسطين.