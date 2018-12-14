شكرا لقرائتكم خبر عن 30 وظيفة مؤقتة للسعوديين بوزارة «البيئة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 30 وظيفة شاغرة للسعوديين على نظام «الوظائف المؤقتة» في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري في الرياض. أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 30 وظيفة شاغرة للسعوديين على نظام «الوظائف المؤقتة» في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري في الرياض. وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل 11 وظيفة في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات، و19 وظيفة بالإدارة الوطنية للري في الرياض. ودعت الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان.



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