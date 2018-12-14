شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة «جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري».
وبينت أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة منصة «أبشر توظيف» www.jobs.sa.
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