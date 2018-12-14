شكرا لقرائتكم خبر عن «ولي العهد» يدين العمل الإجرامي في ستراسبورغ ويعزي ماكرون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون إثر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال ولي العهد: «بلغني خبر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، راجياً للمصابين الشفاء العاجل».



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