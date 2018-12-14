شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان.. جهود حثيثة في العمل الإنساني توجت بـ«جائزة حمدان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز بمقر المركز في الرياض أمس (الخميس)، ممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

واستعرض المهندس البيز جهود المركز الإغاثية والإنسانية في دول العالم المحتاجة وخاصة اليمن، وما قُدم من مشاريع إنسانية وإغاثية لليمن بلغت 301 مشروع شملت كافة المحافظات اليمنية.

وبحث الجانبان البرامج المشتركة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية وتطوير المجتمعات المحلية وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني، مثمنين الشراكة الإيجابية بينهما.

وأشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم دون تمييز. ووزع المركز 2.549 حقيبة مدرسية و 1.450 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة "قبة شمرا الرسمية المختلطة"، ومدرسة "العمارة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "جديدة الجومة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "كفرتون المختلطة الرسمية"، و ثانوية "كفرتون الرسمية - فرع قنية"، و مدرسة "العماير الرسمية"، ومدرسة "العوادة الابتدائية الرسمية"، ومدرسة "المنية بلاط الرسمية للبنات"، في محافظة عكار.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

من جهة أخرى، كرّم نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، أمس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمناسبة فوزه بالجائزة في دورتها العاشرة 2017-2018، بجائزة شخصية العام الاعتبارية في «عام زايد» تقديرًا لدور المركز المميز في العمل الإنساني والإغاثي في شتى أنحاء العالم.