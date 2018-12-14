شكرا لقرائتكم خبر عن شومان لـ«الخليج 365»: الخلافة الحقيقية لا تقتل الأطفال ولا تشرد النساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist

أكد أمين عام هيئة كبار العلماء في الأزهر الدكتور عباس عبدالله شومان لـ "الخليج 365" مشاركته لأول مرة في الملتقى العالمي للوحدة الإسلامية بتطبيقات يمكن تنفيذها بين الدول الإسلامية بعيداً عن الأطروحات التي تجاوزها الزمان ولا يمكن تحقيقها في زمننا الحالي.

وأضاف شومان أن «الخلافة الإسلامية» التي يطلقها البعض يقتل فيها الرجال والنساء والأطفال وتدمر بها الدول ويشرد فيها الآمنون على أيدي تنظيم داعش، وهناك من يحمل آراءً شاذة لا تعتمد على ثوابت الدين وشريعته.

وقال إن ديننا الإسلامي يدعو للسلام والوحدة، فالوحدة هي الضمان لتحقيق التعايش السلمي ونبذ التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وحتى تتحقق هذه الوحدة يلزمنا القيام ببعض الأمور منها الاقتناع بأن الوحدة هي سبيلنا الأوحد وخيارنا الإستراتيجي الذي لا بديل عنه، ثم الإيمان بالتعددية المذهبية والفقهية، وعدم سعي فريق للاستحواذ على فريق آخر أو النيل من معتقداته، والسعي الحثيث لإحداث تقارب بين المذاهب المختلفة، ونبذ صور التعصب المُقيت الذي يباعد بين الطرفين ويضع العراقيل التي لا يمكن معها تحقيق الوحدة واحترام أنظمة الحكم وقوانين كل دولة، وعدم التدخل في شأنها الداخلي.