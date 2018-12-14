شكرا لقرائتكم خبر عن زوكورليتش لـ«الخليج 365»: حان وقت وحدة الأمة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)FLORIST

أكد النائب في البرلمان الصربي ورئيس لجنة العلوم والتعليم الشيخ معمر مهدي زوكورليتش لـ "الخليج 365" أن المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية مبادرة عظيمة من رابطة العالم الإسلامي كهيئة عالمية للمسلمين، فبرغم أن للمسلمين هيئات كبيرة إلا أنها ليست كالرابطة فمسؤولية الرابطة أكبر وأعظم إذ ياتي المؤتمر ليستعرض ملفات مهمة.

وأشار معمر إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر يعطية أهمية كبرى عن المؤتمرات الأخرى وأن اللقاء فرصة للعلماء ليقدموا آراءهم في الكثير من المسائل خصوصا وأن الأمة الإسلامية تفتقد الوحدة، «الأمة الإسلامية رغم عددها الكبير الذي يتجاوز المليار يعاني من الاختلاف.. ديننا واحد ورسولنا واحد والمبادئ والأسس واحدة لاخلاف عليها، ولكن من حيث الواقع والعلاقات بين الناس والشعوب والقيادات والعلماء نجد أن هناك بعدا غير معقول ما بين هذه المبادئ والأسس». وطالب زوكورليتش بالتقارب بين الدول والرجوع إلى الأسس والقيم الإسلامية «لكي لانترك المجال للخلافات».