شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني لـ«الخليج 365»: نتوقع نتائج مختلفة بآلية تنفيذ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

توقع الأمين العام الحالي للمجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد علي الحسيني لـ«الخليج 365» أن تكون نتائج المؤتمر مختلفة، وأن تكون له آلية للتنفيذ.

وقال: «هذا المؤتمر يؤكد المؤكد بالنسبة إلينا بأن القيادة والريادة الإسلامية الوحيدة التي تستطيع أن تجمع المسلمين هي قيادة المملكة العربية السعودية، مرجعية كل المسلمين بمذاهبهم الإسلامية».

وقال إن المؤتمر يؤكد أن المملكة هي التي تستطيع أن تجمع وتناقش ما يتعرض له الإسلام بما يسمى الإسلاموفوبيا وظاهرة المتلبسين والمتقمصين، وهم يخرجون عن عقيدتنا الإسلامية ويتصرفون بتصرفات لا تشبه المسلمين. وبين أن المؤتمر يأتي ليجمع كل المسلمين لمناقشة ما يجري على الساحة الإسلامية ومعالجة الأفكار المطروحة التي تستهدف الإسلام. وأشار إلى أن «بعض المنظمات التي تدعي الإسلام تحاول أن تلبس الإسلام بعض الأمور التي ليس له علاقة بها، ولا شك أن هذا المؤتمر يأتي لكي يجمع المسلمين على كلمة واحدة بأن المملكة هي التي تمثل المرجعية الحقيقية والوحيدة للمسلمين، ونحن متضامنون معها ولن نتركها».