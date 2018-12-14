شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الشبكات الذكية يوصي بالتصدي للاختراقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

اختتمت أمس (الخميس) جلسات المؤتمر السعودي للشبكات الذكية بتوصيات عدة، تتمثل في تكامل الحلول المتعددة للاتصالات والإعدادات الذكية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعامل مع التحديات المستقبلية في ظل ضخامة وكثافة القياسات والمعلومات، والعمل على تعزيز أنظمة الأمن السيبراني ‏لزيادة الموثوقية وحماية بيانات ‏الشبكات وتفادي الاختراقات. ومن التوصيات أيضا تقييم الحلول وتخزين الطاقة الكهربائية الحالية وتشجيع المراكز البحثية والجامعات لتطوير وزيادة كفاءة الحلول والتنسيق لإعداد ‏دراسات متعلقة باستخدام السيارات الكهربائية، مع تحديد الأهداف والنطاق الزمني ومواقع الشحن المستهدفة ودراسة الأثر على الشبكات الكهربائية.

وكان المؤتمر استمر لـ3 أيام، وبدأ بورش عمل تحضيرية في اليوم الأول، وتوالت الجلسات بعد حفلة الافتتاح برعاية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وافتتحه نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي.