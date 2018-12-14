شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزائية»: موعد بديل لمحاكمة «التميمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً إلى تغيب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي، سعودي الجنسية عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30/‏ 5/‏ 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وطلبت المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.