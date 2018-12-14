شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: حسم «بدل النقل» من مستخدمي سيارات الوزارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

علمت "الخليج 365" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعتزم حسم بدل النقل بأثر رجعي لموظفيها الذين كانوا يستقلون سيارات الوزارة إلحاقا لقرار الوزير بشأن سحب جميع السيارات المسلّمة للموظفين وإعادتها لإدارة الحركة بالوزارة.

وطلب الوزير من إدارة الشؤون المالية إعداد بيان بأسماء الموظفين الذين تسلموا سيارات في وقت سابق وتاريخ استلامهم ليتم حسم بدل النقل بأثر رجعي.

في سياق آخر، أفاد مصدر "الخليج 365" أن وزارة الشؤون الإسلامية ألزمت جميع منسوبي المساجد التابعين لفروعها بالاستفادة من نظام الخدمة الخاص بالتعاميم الإلكترونية لمنسوبي المساجد، إضافة إلى تحديث بياناتهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. وتوعدت غير الملتزمين بالتعليمات بتطبيق النظام بحقهم مع إيقاف المكافأة.

وكانت إدارة تقنية المعلومات أنهت تطوير المرحلة الأولى من خدمة التعاميم الإلكترونية لمنسوبي المساجد وتشمل إنشاء حساب إلكتروني على بوابة الوزارة الإلكترونية لجميع منسوبي المساجد وتسجيل دخول المنسوبين لحساباتهم على البوابة، وتحديث البيانات والاطلاع على التعاميم الخاصة بهم، وإدارة التعاميم الإلكترونية للفروع وتمكينهم من رفع وتوجيه التعاميم الخاصة بهم، ويشمل وصف منسوبي المساجد الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين والخدم.