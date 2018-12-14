شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية» تبحث أمن معلومات 45000 موظف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظمت وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ورشة حول أمن المعلومات بالقطاع البلدي. وأوضح مساعد الوزير المشرف على إدارة أمن المعلومات الدكتور غانم المحمدي، في افتتاح الورشة، أن الشؤون البلدية والقروية تعد من أكبر القطاعات نظرا لحجم منظومة الخدمات البلدية وتنوعها وانتشارها على مساحة جغرافية كبيرة «388 جهازا بلديا»، و«45 ألف موظف».

وبين أن الوزارة تبنت العديد من المبادرات الداعمة للتحول الإلكتروني، منها: الحصول على الخدمات المقدمة من القطاع البلدي وتوحيدها في جميع المدن وربطها إلكترونيا، وتأسيس منصة تفاعلية لطرح الأفكار وإشراك المجتمع للمساهمة في تحسين الخدمات البلدية.