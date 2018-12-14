شكرا لقرائتكم خبر عن 37279 تقدموا لـ «اتقن».. مكة في المقدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتمت مؤسسة التدريب التقني والمهني المرحلة الرابعة من برنامج (أتقن) الذي استمر لخمسة أسابيع وبلغت أعداد المتقدمين والمتقدمات في كافة التخصصات التقنية والمهنية المطروحة عبر الكليات التقنية والكليات العالمية والمعاهد الصناعية الثانوية في جميع محافظات ومراكز السعودية 37279 متقدماً ومتقدمة شكلت نسبة الرجال 72% والنساء 28%، واستفاد من البرنامج 11530 متدرباً ومتدربة.

وأوضحت المؤسسة أن منطقة مكة المكرمة شهدت النصيب الأكبر في أعداد المتدربين بواقع 3231 متدرباً ومتدربة، تلتها منطقة الرياض بـ 2157 متدرباً ومتدربة، منطقة عسير بنحو 1243 متدرباً ومتدربة، وحققت الكلية التقنية بتربة العدد الأكبر في أعداد المتدربين التي بلغت 594 متدرباً ومتدربة، فيما تصدرت صيانة الجوال التخصصات الأكثر إقبالاً حيث استفاد منها 2897 متدرباً ومتدربة، تلتها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني بنحو 2054 متدرباً ومتدربة، بعد ذلك الكهرباء والتمديدات المنزلية بواقع 965 متدرباً.

وتشير الإحصاءات في جميع مراحل برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» إلى وصول أعداد المتقدمين إلى 111,798 متقدماً ومتقدمة، وأعداد المستفيدين من البرنامج 29,841 متدرباً ومتدربة، وكان العدد المستهدف 17500 متدرب ومتدربة، حيث شكلت نسبة تحقيق الهدف 170%.

يشار إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج قد شهدت إضافة 8 دورات جديدة هي مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات، حيث يبلغ مجموع الدورات التي تم تقديمها 21 دورة متنوعة في مختلف التخصصات، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.