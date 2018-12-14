شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف استشاري.. لـ«طمأنة» الطلاب في الاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

كشفت وزارة التعليم تقديمها أكثر من 4 آلاف استشارة إرشادية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمرشدين، مؤكدة حرصها على تفعيل خدمة الهاتف الاستشاري في جميع المناطق. وتعنى الخدمة بتقديم المشورة والحلول المناسبة للطلاب والطالبات من مستشارين في إدارة التوجيه والإرشاد عبر هاتف مركز الاتصال 19996 بشكل متزامن مع فترة الاختبارات. وأكدت إدارة التوجيه والإرشاد تفعيلها خدمة الهاتف الاستشاري في كل فصل دراسي تلبية لحاجات الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع التربوي، بهدف التنمية الشخصية والمساعدة في حل المشكلات التي تواجه الطلاب وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم في فترة الاختبارات لتحقيق أعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية، وتكريس مفاهيم المعايشة والتأقلم مع كل الأجواء والظروف المحيطة. وتتميز خدمة الاستشارة الهاتفية الاتصالية بـ3 ميزات هي المحافظة على التواصل اللفظي التام والتواصل غير اللفظي بين المرسل والمستقبل، والسرية التامة، وتلقي المشورة وقت الحاجة.

وأوضح مدير عام الإرشاد الدكتور يحيى الخبراني أن خدمة الهاتف الإرشادي انطلقت عام 1423هـ، وتمت متابعة الخدمة وتحسينها في الأعوام اللاحقة.