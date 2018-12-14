شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء والتربويون على ضيافة أمير عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

التقى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، العلماء والقضاة ومديري الإدارات الحكومية ومنسوبي التعليم بالمنطقة، أمس الأول (الأربعاء) في جلسته الأسبوعية بضيافة الإمارة في حي السد بأبها.

من جانبه، أوضح مدير تعليم المنطقة جلوي آل كركمان أن إدارته تبنت مشروعا للاحتفاء بالذكرى الرابعة للبيعة في 3 آلاف مدرسة بين 400 ألف طالب وطالبة و73 ألف موظف وموظفة، مثمنا الدعم المتواصل لقطاع التعليم في المنطقة من أميرها الأمير فيصل بن خالد ونائبه الأمير تركي بن طلال.

وشهد اللقاء مشاركات لأبناء المنطقة؛ كلمات وقصائد تعزز الوحدة الوطنية، تعبيرا عن مشاعرهم بذكرى البيعة، إضافة إلى مشاركة مجموعة أطفال بفقرات إنشادية متنوعة.