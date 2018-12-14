شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: حلول عاجلة لصيانة الطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

وضع فريق عمل متخصص من وزارة النقل تصورات لصيانة طرق منطقة الباحة، ووعد بإنجاز ما يلزم للطرق الرئيسة والمحورية والزراعية.

وجرى لقاء بين وكيلي إمارة المنطقة الدكتور عقاب اللويحق ووزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، لمناقشة آليات العمل للخروج من إشكالية تعثر وتأخر بعض مشاريع الطرق، واقتراح مشاريع طرق حديثة بالمنطقة وسبل تسريع إنجازها وتعاون الجميع في سبيل تذليل كافة المعوقات.

وثمن اللويحق جهود وزارة النقل بالمتابعة الجادة لتنفيذ المشاريع وتحقيق إنجازات تتناغم مع "رؤية 2030" في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لقطاع النقل العام بالمنطقة.

من جانبه، شكر الشامي أمير منطقة الباحة ووكيله على متابعة أعمال الطرق والنقل والعمل مع الوزارة على تجاوز الإشكالات وحل المعوقات، واعدا بالمزيد من العمل لخدمة المنطقة وأهلها، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في إنشاء الطرق وإنجاز مشاريع صيانة للطرق بمنطقة الباحة.