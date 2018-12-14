عضو نيابة سابق: هذا هو سبب أغلب المشاكل الإدارية في المجتمع

محمد بن مسعود - الدمام - تعقيباً على تصريحات وزير التعليم بشأن دراسة مادة القانون

أكد عضو النيابة العامة سابقاً الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب المخلفي لـ"الخليج 365"، أن أغلب المشاكل الإدارية التي تعرض للإنسان في المجتمع تحدث بسبب ضحالة أو انعدام الثقافة القانونية الأساسية للتعامل مع الأنظمة والقوانين وكيفية فهمها وتطبيقها وخصوصاً عند تعيين أحد خريجي الجامعات في مراكز قيادية وهو لم يدرس المبادئ الأساسية للقانون مع أنه سوف يتعامل مع مجموعة كبيرة من الأنظمة والقوانين التي ترسم له مهام عمله الذي كُلف به، فكيف نتطلع من هذا الشخص أن يؤدي واجبه بإتقان؟

وقال "المخلفي" تعقيباً على تصريحات وزير التعليم حول التطوير الجديد لمناهج المرحلة الثانوية والذي سيعلن عنه خلال أيام؛ بإضافة مقرر في مبادئ القانون، بأن هذا القرار يعتبر من القرارات الرائدة والتطويرية التي تحسب لوزارة التعليم في الآونة الأخيرة، مبيناً أن تدريس مادة مبادئ القانون للطلاب في المرحلة الثانوية أمر ضروري، فالحياة العملية والاجتماعية تتطلب أن يكون لديهم معلومات أساسية فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة المطبقة في السعودية.

وأضاف: هذه المادة تعتبر من المقررات الرئيسية في المرحلة الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في أستراليا ويطلق عليها "الدراسات القانونية"، لذلك أرى بأن اختيار الوزارة للمرحلة الثانوية لإدراج هذه المادة من ضمن مقرراتها هو قرار صائب وموفق.

وتابع عضو النيابة السابق: هذه المرحلة يكون الطالب على درجة كبيرة من النضج والمسؤولية لدراسة القانون، كما أرى أنه من الضروري أن يكون هذا المقرر إلزامياً لجميع الطلاب وأن لا يقتصر على تخصص معين فلن يستغني أي منهم عن هذه المادة العلمية.

وأرجع الدكتور المخلفي سبب عدم الاستغناء عن دراسة مبادئ القانون "لما تتضمنه من معلومات وما تقدمه من مهارات أساسية للطالب لكيفية جمع القوانين في مسألة ما تعرض له في حياته العملية أو الاجتماعية وطريقة دراستها وفهمها وتطبيقها فإني أرى ضرورة إلزام جميع طلاب الثانوية بهذه المادة وجعلها مادة إلزامية لجميع التخصصات".

وتابع: الأهم من ذلك هو اختيار المادة المناسبة لمقرر مبادئ القانون فنحن في المملكة نتعامل مع القانون السعودي الذي يتميز بخصائص وميزات تختلف عن القوانين الأخرى حول العالم؛ فينبغي أن يكون المقرر: "مبادئ القانون السعودي"؛ فتدريس مبادئ القانون السعودي يهدف لتأهيل الطالب للتعامل مع النظام القانوني في وطنه لإكسابه المهارات الكافية في طريقة جمع تلك القوانين ودراستها وتفسيرها وتطبيقها، فأغلب كتب مبادئ القانون المتوفرة في المكتبات تتحدث عن مبادئ القانون بشكل نظري وعام وتفتقر إلى الجانب التطبيقي لتأهيل الطالب للتعامل مع الأنظمة في المملكة.