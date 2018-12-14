نشوة النصر تهدد الرائد.. والاتحاد يبحث عن الانتصار الأول أمام الباطن

محمد بن مسعود - الدمام - الفيحاء يسعى لتعطيل التعاون.. في الجولة 13 من الدوري

تستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات، تجمع بين كل من النصر مع الرائد، والتعاون أمام الفيحاء، والباطن مع الاتحاد.

ويسعى النصر صاحب المركز الثاني بـ26 نقطة إلى تقليص الفارق النقطي مع المتصدر الهلال الذي استطاع أمس الابتعاد بفارق 6 نقاط بعد انتصاره على أحد، في المقابل يبحث الرائد الخروج بنتيجة إيجابية حيث يحتل المرتبة الـ11 برصيد 12 نقطة.

وفي بريدة وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يواجه التعاون الرابع بـ21 نقطة، نظيره الفيحاء الثاني عشر برصيد 12 نقطة، ويسعى التعاون من خلال هذا اللقاء إلى استمرار النتائج الإيجابية وخطف نقاط اللقاء، في حين يدخل الفيحاء المواجهة من أجل تعويض خسارته في الجولة الماضية.

وفي آخر مواجهة الجمعة يستضيف الباطن صاحب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، نظيره الاتحاد السادس عشر بـ3 نقاط، ويسعى صاحب الأرض لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي والرابع له هذا الموسم، بينما يسعى الاتحاد إلى تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.

وكان لاعب الاتحاد طارق عبدالله قد غادر أمس متوجهاً إلى برشلونة الإسبانية لإجراء عملية الرباط الصليبي، التي تكفل بها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.