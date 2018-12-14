اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعًا 11ر70 نقطة، أو 29ر0% ، ليصل إلى 38ر24597 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 53ر0 نقطة ليصل إلى 54ر2650 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 98ر27 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 33ر7070 نقطة.

// انتهى //

02:12ت م

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نيويورك 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعًا 11ر70 نقطة، أو 29ر0% ، ليصل إلى 38ر24597 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 53ر0 نقطة ليصل إلى 54ر2650 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 98ر27 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 33ر7070 نقطة.// انتهى //02:12ت م0281

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