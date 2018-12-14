شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الخفجي .. محاولات تنقصها الواقعية والان نبدء بالتفاصيل

أبدى عدد من المواطنين بمحافظة الخفجي ملاحظات على الجهود التي تقوم بها المجالس البلدية، وتباينت آراؤهم ما بين ناقم وراض على الدور الذي يؤدونه في إطار ما هو ممنوح لهم من صلاحيات.

» الوعود الانتخابية

قال عبدالمحسن القحطاني: لا أحملهم أكثر مما يحتملون بسبب أن دورهم لا يتعدى الرقابة، كما لا نغفل أن الميزانيات والمخصصات دائما ما تكون هي اللاعب الرئيسي في تحقيق تطلعاتهم، لكن ما قد يحاسبهم عليه المجتمع هو وعودهم الانتخابية التي أطلقوها إبان إعلانهم عن برامجهم أثناء عمليات التسويق لأنفسهم.

» مطبات عشوائية

وأضاف سعود العتيبي أن المجلس يحاول فعل شيء لكنه لا يستطيع فهو لا يملك القرار بالإلزام، ولا يستطيع التصريح بذلك للمواطنين فيفقد قيمته أمامهم، لذلك يدور في دائرة مغلقة ويحاول تلميع صورته أمام المواطن بما ينشره ويصوره من اجتماعات وحديث عن بعض المشاريع، متطلعا لاستحداث رقم (الواتساب) لطرح الشكاوى والاقتراحات.

» غياب اللقاءات

وأكد مدلول الشمري أن عددا من المجالس في المحافظات الأخرى يطبق اللوائح التنفيذية المعتمدة للمجالس، مضيفا بقوله: نرى جهود بعضهم ولكن لا تتعدى كونها فردية وليست عملا مؤسسيا، وقد طالبنا بعمل لقاءات مع الأهالي وللأسف لم يكن إلا لقاء واحدا للمجلس السابق، وكان وقته قصيرا جدا.