شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الملك و«الشاهد».. توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين المملكة وتونس والان نبدء بالتفاصيل

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد، أمس في قصر العوجا بالدرعية، توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

ووقع من جانب المملكة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان «المرحلة الثانية» بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، ومذكرة تفاهم منحة المملكة العربية السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قد استقبل في قصر العوجا بالدرعية أمس رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد، ورحب الملك المفدى برئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب «الشاهد» عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين، ثم صافح أصحاب السمو الأمراء والوزراء، وصافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لرئيس الحكومة التونسية، كما أقام -رعاه الله- مأدبة غداء تكريما لرئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له. حضر توقيع الاتفاقيات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الخارجية عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، ومن الجانب التونسي، وزير التجارة عمر الباهي، ووزير العلاقات مع مجلس النواب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، وسفير الجمهورية لدى المملكة لطفي بن قائد، فيما حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي في ولاية بنزرت

قرض المرحلة الثانية لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة في «جومين وغزالة وسجنان»