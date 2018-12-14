شكرا لقرائتكم خبر عن أنقاض ومخلفات بناء تشوه «القيروان والروابي» في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

يعاني سكان حيّي الروابي والقيروان في الدمام من انتشار مخلّفات البناء التي شوهت المنظر العام بهما، وعلى الرغم من وجود أنظمة ولوائح تنتهجها البلديات والأمانات للحد من هذه الممارسات، إلا أن الحيّين والأحياء الأخرى المجاورة لهما تغرق في أكوام من مخلفات البناء التي تم إلقائها على مقربة من أماكن التشييد والعمائر التي في طور الإنشاء والأخرى التي شارفت على الانتهاء.

عمليات البناء

وأبدى عدد من قاطني حيي القيروان والروابي انزعاجهم من حالة حييهما وعدم مراقبة الجهات المسؤولة لعمليات البناء، تاركةً للمقاولين وعمال البناء الحرية في وضع مخلفات البناء التي تتنج عن عمليات التشييد على مقربة من مكان العمل، دون مراعاة لما تسببه تلك المخلفات من تشوه بصري.

وعبر الأهالي عن غضبهم من استخدام مجموعة من المقاولين الشوارع التي تتخلل أحياءهم مكانا لوضع مخلفات البناء والمواد المستخدمة في البناء مطالبين بوضح حد لتلك التجاوزات.

محلات التموين

كما طالب الأهالي بتوفير الخدمات في تلك الأحياء الجديدة مثل محلات التموين الضرورية والمحلات الأخرى التي يحتاجها السكان بشكل يومي، وأيضاً مكافحة الكلاب الضالة التي تتواجد بكثرة.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” خلال جولة ميدانية لحيّي القيروان والروابي مخالفات تمثلت في الاعتداء الصريح على حرمة بعض الشوارع، حيث اتخذها البعض مكاناً لوضع أدوات البناء دون مراعاة لما تسببه من تضييق على العابرين في تلك الشوارع بمركباتهم، ومخالفات أخرى مثل إلقاء مخلفات البناء على مقربة من الأماكن التي يتم تشييد البناء فيها.

محيط الموقع

من جهته قال المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: «إن الاشتراطات البلدية تلزم أصحاب المنشآت بالمحافظة على نظافة محيط الموقع في جميع الأحوال وتمنع استغلال الأرصفة والشوارع والساحات لأي غرض يتعلق بالإنشاءات، وأن البلديات تطبق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية بحق مالك العقار والمقاول في حال ارتكاب أي مخالفة منصوصة نظاما».

حملات ميدانية

وأضاف الصفيان: إن البلدية تكثف أعمالها في مراقبة وضبط مخالفات رمي الأنقاض وتطبق بحقهم الغرامات والعقوبات النظامية، بالإضافة الى قيامها بالمبادرة بتنظيم حملات ميدانية لرفع الأنقاض مجهولة المصدر وفق برنامج وخطة عمل تشمل جميع الأحياء التي تشهد أعمال إنشاءات مكثفة، وأن البلدية تسعد باستقبال أية ملاحظات حول أعمال النظافة والإنشاءات من خلال رقم البلاغات ٩٤٠.