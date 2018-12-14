شكرا لقرائتكم خبر عن «سكر ع السكر» حملة توعوية بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

نظم قسم طب الأسرة والمجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلاً بلجنة التثقيف الصحي، الحملة التطوعية التثقيفية تحت عنوان (سَكَّر ع السُكر) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكر في مركز طب الأسرة والمجتمع في رحاب الجامعة صباح أمس.

وبين رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع الدكتور سميح الألمعي بأن هذه الحملة هي إحدى أهم الفعاليات التي ينظمها القسم والتي من شأنها أن تقدم التوعية العامة لكافة الزوار والمراجعين لمركز طب الأسرة والمجتمع في رحاب الجامعة، وقد حرصنا على تقديم كافة المعلومات الطبية الهامة التي تخص مرضى السكر والتوعية بأهمية تجنب ما يسبب هذا المرض بتوعية أكبر عدد من المراجعين، كما حرصنا على مشاركة طالبات المدارس للتعرف على الأركان والفعاليات المقامة على هامش هذا اليوم.

وذكرت رئيسة اللجنة المنظمة الدكتورة غادة اليوسف أن الحملة «جاءت من منطلق حرصنا كأطباء أسرة ومجتمع، على تفعيل أيام الصحة العالمية وتثقيف المجتمع بها»، مضيفة: تُعد هذه الحملة الأولى بالنسبة لنا في مركز طب الأسرة والمجتمع، وتهدف إلى توعية المجتمع بعوامل الخطورة، ومعدل الإصابة وكيفية الحماية من المضاعفات الحاصلة منها.

وأضافت الدكتورة أمل الشمري: إن رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع الدكتور سميح الألمعي افتتح الحملة ببهو المركز، واستمرت لمدة يومين، وشملت الحملة معرضاً مكونا من سبعة أركان.