شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي النعيرية .. تأييد وتفنيد والان نبدء بالتفاصيل

تبيانت ردود أفعال عدد من مواطني محافظة النعيرية حول جهود المجلس البلدي في المحافظة، وانقسمت الآراء بين مؤيد لعملهم وبين مفند للسلبيات التي وقعوا فيها.

» قاعدة بيانات

قال سعود الزعبي: إن المجلس يقوم بمتابعة شبه (فردية) للأعمال البلدية، وأنه لوحظ افتقار المجلس لقاعدة معلومات لأعمال البنية التحتية للمحافظة، ويعود ذلك لتقصير المجالس السابقة وهذا لا يعفي المجلس من وضع خطة لحصر جميع المشاريع وتواريخ تنفيذها ومدة الضمان في لائحة، وينبغي مراقبة كيفية تنفيذ الأعمال، كما نقترح وضع خطط استباقية مجدولة قبل المطالب والشكاوى.

»وجاهة أكثر

وأشار شبيب العتيبي إلى أن المواطنين يحتاجون إلى تواصل حقيقي فيما بينهم وبين المجلس، لإبراز دور المجلس في متابعة المشاريع، مضيفا: إن الأعضاء الفاعلين في المجلس بالكاد يكونوا معروفين في المجلس فقد أصبحت عضوية المجلس وجاهة أكثر من دورها الرقابي، ولفت إلى أن من مهام المجلس اطلاع المواطن عن المشاريع، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتتهم.

» لقاء دوري

وأكد متعب العجمي أن أعضاء المجلس في الدورة الحالية لهم عمل وإنتاجية ملموسة بالمحافظة، معتبرا أن عدم الإفصاح عما تم عمله من قبلهم كأعضاء، وتعويض ذلك بالظهور الإعلامي كان من أبرز الملاحظات التي يراها على عمل المجلس، واقترح العجمي العمل على متابعة المشاريع التي لم تنفذ منذ فترة، والقيام بجولات على شوارع المحافظة.