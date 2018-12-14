شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة الأحساء يفتتح فعاليات ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري فعاليات جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس الشورى د. سعدون السعدون ومدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري.

وتجول وكيل المحافظة في المعرض المصاحب لهذه الفعالية وأبدى إعجابه بما يقدمه المركز من اهتمام ورعاية لأبنائنا وإخواننا المعاقين في المركز. وشارك في هذه الفعالية مركز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالمحافظة، وقام وكيل المحافظة بتكريم مركزي التأهيل الشامل للذكور والإناث لجهودهما الكبيرة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد شارك مركز التأهيل بركن توعوي يتم الشرح للزوار حول ما يقدمه المركز من خدمات ومساعدات كبيرة يحظي بها نزلاء المركز من قبل مسؤوليه وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمعاقين بجميع فئاتهم من رعاية واهتمام وتقديم كل ما يحتاج إليه المعاق من أجهزة حديثة متقدمة.

واستمرت الفعالية لمدة يومين وحققت نتائجها في توعية عدد كبير من أفراد المجتمع بالخدمات التي تقدم لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بهم ودمجهم بالمجتمع وتحقيق الشمولية والوصول لهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وتضمنت الفعالية الكثير من الأجهزة الطبية التي يحتاجها المعاق بدون أي تكلفة مالية من قبل أسرة المعاق، كذلك دمجهم مع أفراد المجتمع. وقالت خلود اليامي أحد سفراء «مسك للبرمجة» إن المبادرة تهدف إلى توعية أولياء أمور ذوي الإعاقة بالبرمجة، حيث إن هناك طاقات لديهم ويجب علينا ألا نهمل هذه الطاقات، كما أنها فرصة للتعرف على تلك الفئات عن قرب بعد العروض التقديمية والفنية التي أبدعوا فيها من على المسرح.