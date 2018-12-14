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شكرا لقرائتكم واشنطن تعلق على اتفاق الحديدة: السلام ممكن في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، على الاتفاق الذي تم بمشاورات السويد، بين الحكومة اليمنية ووفد الانقلابيين الحوثيين، والذي تضمن وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.
وقالت الخارجية الأمريكية، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة: إن السلام ممكن في اليمن.
وأثنت الخارجية الأمريكية على دور المملكة والكويت والإمارات وعُمان في تسهيل ودعم المحادثات.
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