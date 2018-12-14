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شكرا لقرائتكم #داعش يعلن مسؤوليته عن #هجوم_ستراسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم ستراسبورغ، وأفادت وكالة أنباء مرتبطة بالتنظيم بأن منفذ الهجوم أحد أفراد التنظيم.
وأسفرت عملية أمنية في مدينة ستراسبورغ بغرب فرنسا عن تصفية شريف شيكات، منفذ الهجوم.
وكان الهجوم في ستراسبورغ والذي وقع مساء أمس الخميس، قد أسفر عن سقوط قتيل على الأقل، فيما باشرت الشرطة الفرنسية الحادث وقتلت المنفذ.
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