السعودية | الملك سلمان والشاهد يحضران توقيع مذكرات تفاهم مشتركة

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شكرا لقرائتكم الملك سلمان والشاهد يحضران توقيع مذكرات تفاهم مشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ورئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، جرى اليوم في الرياض توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين البلدين، متخصصة في الجوانب التنموية ومشاريع في تونس.
وتتضمن المذكرات اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، ومذكرة تفاهم منحة المملكة العربية السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.
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