"الخليج 365" ترصد إنجازات صاحب الدور المحوري في "فورمولا إي" عبدالعزيز تركي الفيصل

محمد بن مسعود - الدمام - لم يمنعه المنصب من مواصلة هوايته المفضلة وحصد الألقاب

على الرغم من تولي الأمير الشاب عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصبًا قياديًا في المؤسسة الرياضية السعودية "كنائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة" إلا أن ذلك لم يثنه عن ممارسة هوايته المفضلة ولم يغيبه عن شغفه الذي طالما تعلق به منذ طفولته، حيث تعمد بما يملك من موهبة وحضور وكاريزما أن يفوض نفسه سفيرًا لوطنه في "عالم المحركات" محققًا مراكز متقدمة في سباقات عالمية قبل وأثناء وجوده في موقع المسؤولية.

دوره في فورمولا إي بالدرعية

يتضح جليًا من خلال التجهيزات للحدث العالمي الدور المحوري الذي يقوم به الأمير الشاب "البطل العالمي للسباقات"، وقد أسهم بشكل كبير في تحويل مفهوم رياضة المحركات إلى واقع ملموس لدى الشباب السعودي لكونه أحد رواد هذه الرياضة كما أنه وظف خبراته السابقة في "عالم المحركات" لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي تحتضنه المملكة هذه الأيام لأول مرة.

سيرته الذاتية وتعيينه في المنصب

ولد الأمير عبدالعزيز بن تركي بمدينة الرياض بتاريخ "4-6-1984م" وتخرج من مدارس الملك فيصل ومن ثم التحق بجامعة الملك سعود لدراسة العلوم السياسية، وقد رعى العديد من السباقات والمبادرات الشبابية داخل المملكة في مجال سباق السيارات وكان أحد أبرز الداعمين لهذه الرياضة وهواتها، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في 21 يونيو 2017م.

أبرز الإنجازات الرياضية قبل وأثناء الوجود في المنصب القيادي:

بطولة الفورمولا BMW- البحرين

الانضمام إلى فريق ريدبول

أول سعودي يحصل على لقب الاتحاد الدولي GT3

بحضور والده يتوج ببطولة بورش الشرق الأوسط - بالرياض

بطولة تحدي بورش GT3 الشرق الأوسط - بقطر

أول سعودي يحقق لقب دبي 24 ساعة

بطولة تحدي بورشيه GT3- الشرق الأوسط - بدبي

إنجاز لومان 24- بفرنسا

إنجاز لومان 24- بفرنسا

بطولة الخليج 12 - بأبو ظبي

الأول في بطولة بلانبان - لندن