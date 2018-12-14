- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع مواطن ينقل 48 عبوة "عرق مُسكر" في قبضة أمن طرق الشميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سقطَ في قبضة القوة الخاصة لأمن الطرق، والمُباشرين لعملهم في نقطة الشميسي على طريق جدة- مكة السريع، مواطن في الثلاثينيات من عمره، ناقلاً 48 عبوة من العرق المُسكر، كان قد أخفاها في حقيبة المركبة التي يستقلها، حيث كان قادماً من جدة متوجهاً لمكة المكرمة.
وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة من العرق المُسكر، وإحالتها مع الناقل لها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
مواطن ينقل 48 عبوة "عرق مُسكر" في قبضة أمن طرق الشميسيفهد العتيبي الخليج 365 2018-12-14
سقطَ في قبضة القوة الخاصة لأمن الطرق، والمُباشرين لعملهم في نقطة الشميسي على طريق جدة- مكة السريع، مواطن في الثلاثينيات من عمره، ناقلاً 48 عبوة من العرق المُسكر، كان قد أخفاها في حقيبة المركبة التي يستقلها، حيث كان قادماً من جدة متوجهاً لمكة المكرمة.
وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة من العرق المُسكر، وإحالتها مع الناقل لها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
12:58 AM
كان قادماً من جدة متوجهاً لمكة المكرمة
سقطَ في قبضة القوة الخاصة لأمن الطرق، والمُباشرين لعملهم في نقطة الشميسي على طريق جدة- مكة السريع، مواطن في الثلاثينيات من عمره، ناقلاً 48 عبوة من العرق المُسكر، كان قد أخفاها في حقيبة المركبة التي يستقلها، حيث كان قادماً من جدة متوجهاً لمكة المكرمة.
وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة من العرق المُسكر، وإحالتها مع الناقل لها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مواطن ينقل 48 عبوة "عرق مُسكر" في قبضة أمن طرق الشميسي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينقل 48 عبوة "عرق مُسكر" في قبضة أمن طرق الشميسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .