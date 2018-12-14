مواطن ينقل 48 عبوة "عرق مُسكر" في قبضة أمن طرق الشميسي

محمد بن مسعود - الدمام - كان قادماً من جدة متوجهاً لمكة المكرمة

سقطَ في قبضة القوة الخاصة لأمن الطرق، والمُباشرين لعملهم في نقطة الشميسي على طريق جدة- مكة السريع، مواطن في الثلاثينيات من عمره، ناقلاً 48 عبوة من العرق المُسكر، كان قد أخفاها في حقيبة المركبة التي يستقلها، حيث كان قادماً من جدة متوجهاً لمكة المكرمة.

وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة من العرق المُسكر، وإحالتها مع الناقل لها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.