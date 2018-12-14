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انت الان تتابع "ابتدائية الفيصلية " بالأفلاج تطلق مبادرة "الريال المدرسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلقت ابتدائية الفيصلية بمحافظة الأفلاج مبادرة "الريال المدرسي" والتي أسهمت في تعديل السلوك والتنافس في رفع مستوى التحصيل الدراسي بين طلاب المدرسة.
وتهدف مبادرة "الريال المدرسي " إلى تعزيز السلوك والمساهمة في الانضباط ورفع مستوى التحصيل الدراسي بحيث يمنح الطالب شيكًا ورقيًا وفقًاً لتميزه سلوكيًا أو تفوقًا دراسيًاً في نهاية كل يوم من قِبل المعلمين بعدها يتم تكريم الطلاب وفقًاً للأكثر تحصيلاًً للشيكات في نهاية كل فصل دراسي بدراجات هوائية وهدايا عينية قيمة كل طالب حسب رصيده.
وكانت المبادرة التي تبناها الإرشاد الطلابي بالمدرسة وتابعها القائد مسفر الشكرة قد لاقت تفاعلاً كبيرًا من قِبل المعلمين وتنافس بين الطلاب وإشادة من أولياء الأمور وكان لها الأثر الإيجابي في تعزيز السلوك والمساهمة في الانضباط ورفع مستوى التحصيل الدراسي.
"ابتدائية الفيصلية " بالأفلاج تطلق مبادرة "الريال المدرسي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-14
أطلقت ابتدائية الفيصلية بمحافظة الأفلاج مبادرة "الريال المدرسي" والتي أسهمت في تعديل السلوك والتنافس في رفع مستوى التحصيل الدراسي بين طلاب المدرسة.
وتهدف مبادرة "الريال المدرسي " إلى تعزيز السلوك والمساهمة في الانضباط ورفع مستوى التحصيل الدراسي بحيث يمنح الطالب شيكًا ورقيًا وفقًاً لتميزه سلوكيًا أو تفوقًا دراسيًاً في نهاية كل يوم من قِبل المعلمين بعدها يتم تكريم الطلاب وفقًاً للأكثر تحصيلاًً للشيكات في نهاية كل فصل دراسي بدراجات هوائية وهدايا عينية قيمة كل طالب حسب رصيده.
وكانت المبادرة التي تبناها الإرشاد الطلابي بالمدرسة وتابعها القائد مسفر الشكرة قد لاقت تفاعلاً كبيرًا من قِبل المعلمين وتنافس بين الطلاب وإشادة من أولياء الأمور وكان لها الأثر الإيجابي في تعزيز السلوك والمساهمة في الانضباط ورفع مستوى التحصيل الدراسي.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
12:56 AM
تستهدف تعزيز السلوك ورفع مستوى التحصيل الدراسي
أطلقت ابتدائية الفيصلية بمحافظة الأفلاج مبادرة "الريال المدرسي" والتي أسهمت في تعديل السلوك والتنافس في رفع مستوى التحصيل الدراسي بين طلاب المدرسة.
وتهدف مبادرة "الريال المدرسي " إلى تعزيز السلوك والمساهمة في الانضباط ورفع مستوى التحصيل الدراسي بحيث يمنح الطالب شيكًا ورقيًا وفقًاً لتميزه سلوكيًا أو تفوقًا دراسيًاً في نهاية كل يوم من قِبل المعلمين بعدها يتم تكريم الطلاب وفقًاً للأكثر تحصيلاًً للشيكات في نهاية كل فصل دراسي بدراجات هوائية وهدايا عينية قيمة كل طالب حسب رصيده.
وكانت المبادرة التي تبناها الإرشاد الطلابي بالمدرسة وتابعها القائد مسفر الشكرة قد لاقت تفاعلاً كبيرًا من قِبل المعلمين وتنافس بين الطلاب وإشادة من أولياء الأمور وكان لها الأثر الإيجابي في تعزيز السلوك والمساهمة في الانضباط ورفع مستوى التحصيل الدراسي.
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المصدر : الخليج 365
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