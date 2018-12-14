"ابتدائية الفيصلية " بالأفلاج تطلق مبادرة "الريال المدرسي"

محمد بن مسعود - الدمام - ‫تستهدف تعزيز السلوك ورفع مستوى التحصيل الدراسي

أطلقت ابتدائية الفيصلية بمحافظة الأفلاج مبادرة "الريال المدرسي" والتي أسهمت في تعديل السلوك والتنافس في رفع مستوى التحصيل الدراسي بين طلاب المدرسة.

وتهدف مبادرة "الريال المدرسي " إلى تعزيز السلوك والمساهمة في الانضباط ورفع مستوى التحصيل الدراسي بحيث يمنح الطالب شيكًا ورقيًا وفقًاً لتميزه سلوكيًا أو تفوقًا دراسيًاً في نهاية كل يوم من قِبل المعلمين بعدها يتم تكريم الطلاب وفقًاً للأكثر تحصيلاًً للشيكات في نهاية كل فصل دراسي بدراجات هوائية وهدايا عينية قيمة كل طالب حسب رصيده.

وكانت المبادرة التي تبناها الإرشاد الطلابي بالمدرسة وتابعها القائد مسفر الشكرة قد لاقت تفاعلاً كبيرًا من قِبل المعلمين وتنافس بين الطلاب وإشادة من أولياء الأمور وكان لها الأثر الإيجابي في تعزيز السلوك والمساهمة في الانضباط ورفع مستوى التحصيل الدراسي.