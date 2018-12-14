"الصبيح ": يحذر من ترويج الفتن ويؤكد على وجوب طاعة ولاة الأمر

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نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقه الباحة، محاضرة بعنوان: (الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما)، بمحافظة المخواة، ألقاها الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح ضمن سلسلة محاضرات برنامج "لحمة وطن".
وأكد " الصبيح "خلال المحاضرة على وجوب طاعة ولاة الأمر حفظهم الله، والدعاء لهم، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حذر من الفتن ومن يروج لها.
يشار إلى أن برنامج "لحمة وطن" يأتي ضمن جهود الوزارة، ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتعزيز الانتماء الوطني واللحمة الوطنية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وفقهم الله لكل ما فيه خير هذه البلاد المباركة.
"الصبيح ": يحذر من ترويج الفتن ويؤكد على وجوب طاعة ولاة الأمرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-14
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقه الباحة، محاضرة بعنوان: (الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما)، بمحافظة المخواة، ألقاها الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح ضمن سلسلة محاضرات برنامج "لحمة وطن".
وأكد " الصبيح "خلال المحاضرة على وجوب طاعة ولاة الأمر حفظهم الله، والدعاء لهم، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حذر من الفتن ومن يروج لها.
يشار إلى أن برنامج "لحمة وطن" يأتي ضمن جهود الوزارة، ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتعزيز الانتماء الوطني واللحمة الوطنية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وفقهم الله لكل ما فيه خير هذه البلاد المباركة.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
12:56 AM
في محاضرته خلال برنامج "لحمة وطن" بالباحة
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقه الباحة، محاضرة بعنوان: (الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما)، بمحافظة المخواة، ألقاها الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح ضمن سلسلة محاضرات برنامج "لحمة وطن".
وأكد " الصبيح "خلال المحاضرة على وجوب طاعة ولاة الأمر حفظهم الله، والدعاء لهم، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حذر من الفتن ومن يروج لها.
يشار إلى أن برنامج "لحمة وطن" يأتي ضمن جهود الوزارة، ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتعزيز الانتماء الوطني واللحمة الوطنية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وفقهم الله لكل ما فيه خير هذه البلاد المباركة.
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المصدر : الخليج 365
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