السعودية اليوم / اليمن ومنظمة "كير" تناقشان تنفيذ مشروعات إغاثية وإنسانية



عدن 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نزار باصهيب، خلال لقائه، اليوم، المدير القُطري لمنظمة كير الدولية في اليمن جوهان مويج، تنفيذ مشاويع إغاثية وإنسانية في اليمن .

وبحث اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، عدداً من القضايا المتصلة بتنفيذ المنظمة مشاريعها الإغاثية والإنسانية في عدد من مناطق ومحافظات اليمن الأشد احتياجاً.

ومن المقرر، حسب الوكالة، أن تنفذ منظمة "كير، خلال الفترة المقبلة بعض المشروعات في محافظة تعز، وسط اليمن وغيرها من المناطق.

// انتهى //

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عدن 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نزار باصهيب، خلال لقائه، اليوم، المدير القُطري لمنظمة كير الدولية في اليمن جوهان مويج، تنفيذ مشاويع إغاثية وإنسانية في اليمن .وبحث اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، عدداً من القضايا المتصلة بتنفيذ المنظمة مشاريعها الإغاثية والإنسانية في عدد من مناطق ومحافظات اليمن الأشد احتياجاً.ومن المقرر، حسب الوكالة، أن تنفذ منظمة "كير، خلال الفترة المقبلة بعض المشروعات في محافظة تعز، وسط اليمن وغيرها من المناطق.// انتهى //00:24ت م0278

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