شكرا لقرائتكم شاهد.. سقطة علمية روسية.. إنسان حقيقي داخل روبوت آلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت وسائل إعلامیة روسیة حقیقة إنسان آلي روسي عرض في منتدى التكنولوجیا وھو يرقص ويقلد حركات بشرية، بعد أن شكك باحثون في الصناعات التكنولوجیة في كون “الروبوت بوريس” رجلاً آلیاً أصلیاً.

وأوضحت صور نشرتھا وكالة أنباء معارضة للحكومة الروسیة، وجه الممثل الذي ارتدى البدلة، التي تم تصنیعھا بواسطة شركة روسیة للصناعات التكنولوجیة وبتكلفة 3800 دولار، ومزودة بمیكروفون

وشاشة إلكترونیة.

كما أشار موقع “تي جورنال” المستقل عن عدم ظھور أجھزة الاستشعار الخارجي المعتاد تركیبھا بجمیع الروبوتات، ولفت آخرون إلى أن ھیكل “بوريس” يبدو كبدلة صممت لتظھر وكأنھا إنسان آلي.

يذكر أن قناة روسیا 24 عرضت مشاھد لرقص الروبوت “بوريس” وانبھر به الكثیرون وأشادوا بالصناعة الروسیة، إلا أن الباحثین أكدوا أن حركاته لا تبدو كحركات آلیة بل ھي أشبه بحركات البشر.

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