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شكرا لقرائتكم مقاول يقطع 30 شجرة بـ #العرضيات .. و#البيئة تتفاعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنَّ وزارة البيئة والمياه والزراعة طبقت النظام بحق مقاول أزال 30 شجرة بجوار بوادي جبجب الجبلي جنوب المحافظة.
وأوضحت إمارة المنطقة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بعد تداول مقطع فيديو عن أفراد من العمالة يعبثون بالبيئة في محافظة العرضيات، فإنَّ البيئة والمياه والزراعة طبقت النظام بحق مقاول أزال 30 شجرة بجوار سد بوادي جبجب الجبلي جنوب المحافظة”.
وأشارت إمارة المنطقة، إلى أنَّ هذا دفع بعض العمالة المجهولة بتجزئة الأشجار المقطوعة، تمهيدًا لاستخدامها للاحتطاب.
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