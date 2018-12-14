شكرا لقرائتكم فيديو.. ضيوف الملك سلمان للعمرة يشيدون بتميز البرنامج والخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- الرياض

أشاد ضيوف الملك سلمان للعمرة بتميز البرنامج والخدمات المقدمة لهم من قبل اللجان العاملة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقب اكتمال وصولهم اليوم للمدينة المنورة، ضمن ضيوف المجموعة الثالثة عشرة للبرنامج الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم.

ويحظى البرنامج بمتابعة وإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

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