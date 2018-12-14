شكرا لقرائتكم 20 مليون ريال تعتق رقبة سعد آل روق بـ #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - الرياض

في بادرة إنسانية قامت بها قبائل قحطان لعتق رقبة سعد بن عائض آل روق القحطاني بمدينة الرياض والذي تنازل عنه أهل الدم بعد الصلح بين الطرفين من قبل أهل الخير مقابل دية مالية بمبلغ عشرين مليون ريال.

وشاركت قبائل قحطان في جمع مبلغ الدية منذ شهر حتى مساء البارحة ليتم إكمال ما تبقى من المبلغ حيث أعلن الشيخ طلال بن مبارك بن مشهور شيخ قبيلة آل الشواط قحطان بإيداع مبلغ مائة وخمسين ألف ريال في الحساب المخصص لعتق رقبة سعد آل روق وذلك مشاركة من قبيلة آل الشوط قحطان وما هي إلا لحظات ليعلن بعدها الشيخ عبدالله بن فهد بن دليم شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة الجنوب بإيداع مليون ومائتي ألف ريال ليختم بذلك إكمال المبلغ بعشرين مليون ريال ويتم بعد ذلك إقفال الحساب لاكتمال الدية لتتعالى بعدها الأصوات بالتكبير والتهليل حمداً لله على تفريج هذه الكربة.

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