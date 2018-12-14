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شكرا لقرائتكم فرنسا تعلن مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ الدموي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات خلال عملية أمنية مساء أمس الخميس.
وكان حادث إطلاق النار في ستراسبورغ قد أسفر عن مقتل 3 أشخاص، فيما بادرت الشرطة بإطلاق النار على منفذ الهجوم.
وفي وقت سابق كشفت مصادر عن سماع دوي طلقات نارية في منطقة لامايناو بستراسبورغ ونشر قوات الأمن في المنطقة.
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