شكرا لقرائتكم فرنسا تعلن مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ الدموي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات خلال عملية أمنية مساء أمس الخميس.

وكان حادث إطلاق النار في ستراسبورغ قد أسفر عن مقتل 3 أشخاص، فيما بادرت الشرطة بإطلاق النار على منفذ الهجوم.

وفي وقت سابق كشفت مصادر عن سماع دوي طلقات نارية في منطقة لامايناو بستراسبورغ ونشر قوات الأمن في المنطقة.

#ترامب يبعث برسالة واضحة من وراء تصريحاته عن المملكة



بعد معاناة خربين .. لاعبون سرقوا الأضواء في #الهلال ثم اختفوا



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.