شكرا لقرائتكم صور.. انتشال جثة طفل غرق بمستنقع مياه بـ #القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلن الدفاع المدني، مساء أمس الخميس، غرق طفل في تجمع للمياه في أبانات بمنطقة القصيم.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”، أن مركز الدفاع المدني في أبانات قام بانتشال جثة طفل غرق في تجمع للمياه.

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