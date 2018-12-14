- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صور.. انتشال جثة طفل غرق بمستنقع مياه بـ #القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم
أعلن الدفاع المدني، مساء أمس الخميس، غرق طفل في تجمع للمياه في أبانات بمنطقة القصيم.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”، أن مركز الدفاع المدني في أبانات قام بانتشال جثة طفل غرق في تجمع للمياه.
- #ترامب يبعث برسالة واضحة من وراء تصريحاته عن المملكة
-
- بعد معاناة خربين .. لاعبون سرقوا الأضواء في #الهلال ثم اختفوا
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتشال جثة طفل غرق بمستنقع مياه بـ #القصيم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .