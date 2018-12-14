شكرا لقرائتكم لجنة أمنية يمنية تناقش تنظيم حيازة السلاح في #عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

ناقشت لجنة أمنية يمنية، برئاسة وزير الداخلية اليمني ، احمد الميسري، آلية تدشين الحملة الشاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.

وشدد الإجتماع، الذي حضرته قيادات من التحالف العربي، على أهمية بذل المزيد من الجهود لإرساء الأمن والاستقرار وإنهاء كافة الاختلالات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين والوطن.

وأشار الاجتماع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن تدشين حملة منع وتنظيم حيازة السلاح ستسهم وبشكل كبير في الحد من ارتكاب الجرائم بشتى اشكالها ويحقق استقرارا أمنياً في المدينة.

وأكد على ضرورة التنسيق مع قيادة التحالف العربي في عدن لتحقيق المزيد من الإستقرار الأمني وتثبيت دعائمه وارسائها في المحافظات المحررة، مثمناً في الوقت نفسه الدعم المستمر الذي يقدمه التحالف العربي للأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها من أجل تطوير أدائها الأمني وتثبيت حالة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

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