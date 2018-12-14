شكرا لقرائتكم فيديو.. حقنة قاتلة تنهي حياة مواطنة داخل مستشفى بـ #الخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الخرج

شهد أحد مستشفيات الخرج، خطأ طبيا ذهب ضحيته مواطنة، كانت تعاني من حالة ربو، بعد إعطائها حقنة قاتلة، أودت بحياتها.

وفي التفاصيل، اتهم متابعات الخليج 365 سعد الدوسري، مستشفى بالخرج، بالتسبب في وفاة والدته التي كانت تعاني من حالة ربو فقط.

وقال الدوسري، في برنامج يا هلا على روتانا خليجية، إن والدته دخلت المستشفى قبل أسبوعين تقريبا، وأعطوها مضاداً حيوياً دون إجراء اختبار حساسية، حيث تعرضت لحساسية، وعلى الفور قرروا إيقاف المضاد، وسجلوا في الملف عدم إعطاء أي حقن.. دواء عبر الفم فقط.

وأضاف الدوسري أن حالة والدته تحسنت بعدها بيومين، وفي ثالث يوم قامت الممرضة بإعطائها حقنة، وفي أقل من 3 دقائق أصيبت بالتشنج ثم توفيت.

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