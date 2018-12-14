شكرا لقرائتكم قتلى في إطلاق نار بمدينة ستراسبورغ الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

سُمع مساء اليوم الخميس، دوي إطلاق نار في أحد أحياء مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حسبما نقلت رويترز عن شهود عيان.

وأوضح شهود العيان أن إطلاق النار وقع في حي بستراسبورغ وسط تواجد الأمن الفرنسي، كما حلقت مروحية للشرطة فوق أحد أحياء مدينة ستراسبورغ شهد إطلاقا للنار.

وأعلنت الشرطة الفرنسية مقتل شخص على الأقل خلال العملية الأمنية في ستراسبورغ.

وأشارت الشرطة الفرنسية، إلى أنه تم تحييد منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات خلال عملية أمنية.

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