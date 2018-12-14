شكرا لقرائتكم صور.. أمير الباحة في زيارة تفقدية لمحافظة بني حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمد قرهم

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة بني حسن، مطلعًا خلالها على سير العمل وتلمس احتياجات المواطنين.

حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي, وعدد من المسؤولين في المحافظة, ومشايخ القبائل ومدراء الإدارات الحكومية والأهالي.

وتخلل الزيارة حفل خطابي, بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ بني حسن كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة، مثمناً لسموه هذه الزيارة للوقوف عن كثب على سير العمل في المحافظة وما يقدم من خدمات للأهالي، وتلمس احتياجات المواطنين, والاستماع إلى مطالبهم في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالمواطنين .

وأعرب الغامدي عن شكره لسمو أمير الباحة على الثقة الغالية بتكليفه محافظاً لمحافظة بني حسن، مؤكداً حرص جميع العاملين في المحافظة على تنفيذ توجيهات سموه, التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وسرعة إنجاز معاملاتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة, ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار, وينصر جنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي.

بعدها, ألقيت كلمة الأهالي ألقاها عنهم عضو مجلس المنطقة سابقاً عبدالله بن عبد ربه الزهراني, نوه فيها باهتمام سمو أمير الباحة بمحافظة بني حسن التي تشهد تطوراً في المجالات كافة، مؤكدين تجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة – أعزها الله -, كما ألقيت قصيدتان شعريتان بهذه المناسبة نالتا استحسان الحضور.

بعد ذلك, استقبل سمو أمير منطقة الباحة عدداً من المواطنين ، مستمعًا إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، موجهاً بسرعة إنجاز المعاملات وإنهاء إجراءات المواطنين.

وفي ختام الزيارة, تسلّم الأمير حسام بن سعود هدية تذكارية من محافظ بني حسن خضر الغامدي بهذه المناسبة.

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